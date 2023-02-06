Національна енергетична компанія «Укренерго» заявляє про зростання споживання електроенергії, можливі аварійні відключення світла.



«Споживання електроенергії зростає. Причиною цього є не тільки початок робочого тижня, але і суттєве похолодання. Відтак в країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години (це піки споживання). Наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. В Одеській, Київській областях та у Києві зберігаються мережеві обмеження», – йдеться у повідомленні.



У компанії нагадують, що перевищення лімітів призводить до аварійних ситуацій в енергосистемі, для уникнення цього застосовуються аварійні відключення.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 13 ракетних і 15 дронових атак Росії, внаслідок цього пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа.

Росія розпочала масовані удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.