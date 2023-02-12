Енергетики попередили про можливі аварійні відключення світла в Києві та чотирьох областях

У разі збільшення споживання електроенергії в Києві та ще чотирьох областях можливі аварійні відключення світла, повідомили в «Укренерго».

За словами енергетиків, армія РФ продовжує спроби завдавати ударів по енергосистемі України. Вночі було збито п’ять дронів, які атакували критичну інфраструктуру баражуючими боєприпасами на південно-східному напрямку.

Тим часом споживання електроенергії залишається значним у зв'язку зі зниженням температури, хоча й меншим, ніж у будній день, уточнили енергетики.

При цьому дефіциту потужності немає завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та введенню в роботу двох блоків АЕС, а також зниженню споживання у вихідний день.

«Ліміти споживання на сьогодні не доводились. Але в разі збільшення споживання можуть бути застосовані аварійні відключення. Зокрема, це стосується Києва та Київської, Одеської, Хмельницької та Житомирської областей, де в міру зростання споживання через мережеві обмеження можливі аварійні відключення», – пишуть в «Укренерго».

Також відомо про те, що на Одещині наразі ще тривають ремонтні роботи.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 13 ракетних і 15 дронових атак Росії по її об’єктах.