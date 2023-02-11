ДТЕК: у неділю в Києві та області, а також на Одещині і Дніпропетровщині не вимикатимуть світло

У неділю, 12 лютого, у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях не вимикатимуть світло. Як повідомляє група ДТЕК у Telegram, «Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії у цих регіонах.

«Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні компанія «Укренерго» попереджала, що через мережеві обмеження, які введені після пошкодження обстрілами військ РФ об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та Києві.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, 10 жовтня 2022 року. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України. Як наслідок, доводиться вдаватися до вимкнень світла споживачам.

За даними українських енергетиків, енергосистема країни зазнала 14 ракетних атак військ РФ та 16 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах.