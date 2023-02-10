«Укренерго» прогнозує покращення ситуації з постачанням електроенергії у вихідні

Ситуація з постачанням електричної енергії у вихідні дні може покращитися, заявив голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

«За моїми прогнозами, у вихідні ми матимемо стабільну ситуацію з електроенергією. І я навіть обережно зазначу, що у деякі години доби у нас не буде лімітів споживання. Тобто, у деякі години відключень не буде взагалі», – сказав Кудрицький.

На тлі чергової завданої сьогодні військами РФ масованої атаки Кудрицький сказав, що це вплинуло на плани відновлення генерації, «проте катастрофи не сталося».

Сьогодні армія РФ в перебігу чергової ракетної атаки пошкодила декілька теплових і гідроелектростанцій.

За даними Міністерства енергетики, зафіксовано влучання в об’єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах довелося застосувати аварійні відключення. Пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.