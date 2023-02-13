Сьогодні стабілізаційні відключення світла можуть застосовуватись лише в декількох регіонах – Міненерго

У Міністерстві енергетики повідомили, що 13 лютого генерація електроенергії продовжує забезпечувати її споживання.

«Продовжуємо збільшувати потужності генерації, завершуємо аварійні ремонти після масованих обстрілів. І сьогодні, у перший робочий день тижня, незважаючи на суттєве збільшення обсягів споживання, енергосистема України продовжує забезпечувати потреби споживачів в електроенергії. Обсяги її виробництва відповідають обсягам споживання», – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, через це стабілізаційні відключення світла можуть застосовуватись лише в декількох регіонах, де внаслідок суттєвого пошкодження розподільних мереж є проблеми з доставкою електроенергії всім споживачам.

Напередодні у ДТЕК також повідомляли, що у понеділок у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях не планують обмежувати електропостачання.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.