«Можуть наробити капостей». В якому стані буде Запорізька АЕС після деокупації?

Як і чому погіршується ситуація на Запорізькій атомній електростанції? В якому стані буде ЗАЕС після деокупації і який час буде потрібен для її відновлення? Чому країни Європи не запроваджують санкції проти «Росатому»? Про це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції погіршується, заявив у січні на спільному брифінгу з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі міністр енергетики України Герман Галущенко . На ЗАЕС, за його словами, відбувається постійний тиск на людей, оскільки окупанти не отримали очікуваних результатів щодо підписаних з ними контрактів. Також ситуація, каже, погіршується і з технічної точки зору.

міністр енергетики України . На ЗАЕС, за його словами, відбувається постійний тиск на людей, оскільки окупанти не отримали очікуваних результатів щодо підписаних з ними контрактів. Також ситуація, каже, погіршується і з технічної точки зору. Говорячи про створення захисної зони на ЗАЕС, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що ситуація довкола станції «продовжує бути дуже складною».

Міністр Галущенко висловив упевненість, що «Україна поверне Запорізьку АЕС, це питання часу. Але ключове – в якому стані Україна отримає ЗАЕС назад», зазначив міністр. Він також розповів, що на станції сьогодні перебуває понад 6 тисяч людей, але вони обмежені в допуску на станцію. Такий допуск, за даними міністра, мають десь 2,5-3 тисячі працівників, при цьому до окупації було 11 тисяч.

Державна компанія «Енергоатом» повідомляла, що після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару українським спецпризначенцям знадобиться щонайменше два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв. Цей час також необхідний для проведення спеціалістами «Енергоатому» перевірки стану обладнання і споруд атомної станції та прилеглої території.

У компанії також зазначили, що через простій ЗАЕС та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. Станція не виробляє електроенергію, а тільки споживає її з української енергосистеми.

В «Енергоатомі» стверджують, що через брак персоналу на Запорізькій АЕС окупанти шукають через інтернет персонал вузькоспеціального атомного фаху, який вимагає спеціальних знань та досвіду.

АЕС перетворена на військову базу?

Виконувач обов’язків голови головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначив, російські військові не приховують від місії МАГАТЕ, що розміщують на території ЗАЕС свою техніку.

Наразі в машинних залах енергоблоків №1 і №2 ЗАЕС також зберігається зброя, техніка

«ЗАЕС перетворена в військову базу, і, відповідно, в ремонтну військову базу, оскільки використовуються вантажопідіймальні механізми і виробничі приміщення АЕС для зберігання військової техніки і для ремонту військової техніки також. Наразі в машинних залах енергоблоків №1 і №2 ЗАЕС також зберігається зброя, техніка. Про це навіть є відповідні докази МАГАТЕ, які там постійно перебувають», – сказав Коріков.

Крім того, за його словами, окупанти встановлюють на Запорізькій АЕС невідомі споруди і завозять непередбачене для неї обладнання.

Відбувається будівництво якихось невідомих споруд

«Відбуваються нелегальні модифікації, тобто зміна проєктного стану ядерних установок. Наразі маємо ми такі негативні явища, як нелегальну модифікацію загальностанційної системи теплопостачання та системи електропостачання ЗАЕС, нелегальна модифікація ядерної установки, пристанційне сховище відпрацьованого ядерного палива. Тобто будівництво невідомої там споруди. Також нелегальна модифікація території поблизу резервної дизельної електростанції енергоблока №6, будівництво якихось невідомих споруд», – повідомив Коріков.



«На території АЕС завезена велика кількість обладнання, яке не передбачено туди завозити. Якісь нагрівачі на рідкому паливі, якісь мобільні електростанції на рідкому паливі, і все це, відповідно, збільшує небезпеку на проммайданчику ЗАЕС», – додав він.

«Персонал не хоче співпрацювати»

Попри тиск, працівники керівної ланки ЗАЕС не йдуть на співпрацю з російськими окупаційними силами, стверджує Коріков.

Відбувається призначення фейкових керівників на ЗАЕС, оскільки українські фахівці відмовляються співпрацювати

«Продовжується тиск на персонал і примус щодо переходу до фейкової експлуатуючої організації ЗАЕС, яка утворена в Москві, відповідно, яка не визнана жодною країною світу і міжнародними організаціями. Також відбувається призначення фейкових керівників на ЗАЕС, оскільки українські фахівці відмовляються співпрацювати з окупаційним керівництвом», – розповів він.



«Ми як орган регулювання ядерної та радіаційної безпеки можемо констатувати, що ризики виникнення аварійних ситуацій, які можуть перейти в аварію, також збільшуються», – підкреслив він.

Український персонал, який зараз перебуває на станції, забезпечує її безпечну експлуатацію, зазначив інспектор. Ті, хто намагається там працювати з російського боку, понесуть відповідальність за свої дії, наголосив Коріков.

Ті особи, які, можливо, збираються приїхати «покерувати» ЗАЕС, мають знати, що їм це просто так з рук не зійде

«Докази документуються, той персонал, який з’являється, ідентифікується нашими органами. Відповідно до цих конкретних осіб будуть застосовані персональні санкції, оскільки це фактично участь у збройному захоплені і спробі привласнити ядерну установку українську ЗАЕС. Тобто це призводить до, по-перше, санкцій, по-друге, це назавжди втрата репутації, втрата довіри серед колективу, колег-атомників в усьому світі. Таким чином ті особи, які, можливо, збираються приїхати «покерувати» ЗАЕС, мають знати, що їм це просто так з рук не зійде», – запевнив він.



Точну суму збитків від окупації Запорізької АЕС можна буде визначити лише після її звільнення від загарбників, додав Коріков.



«Є різні оцінки ушкоджень, відповідно, шкоди. По-перше, це недовиробництво електрики, яке ми відчули в Україні. По-друге, це пошкодження обладнання. По-третє, це персонал, переселення персоналу. Тобто дуже велику шкоду нанесли нам зі збройним захопленням і спробою привласнення ЗАЕС. Я б так відповів, що точно ми зможемо дізнатися про обсяг шкоди, яку ми отримали, лише після деокупації й коли ми виконаємо детальну інспекцію обладнання, систем ЗАЕС», – зазначив він.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Відновлення від кількох тижнів до кількох років»

Доктор фізико-математичних наук, експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський розповів «Новинам Приазовʼя», що Росія не залишає спроб підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми.

Окупанти намагаються залучити інших фахівців, не лише атомників, і намагаються залучити частину тих фахівців, що працюють як у РФ, так в інших країнах на АЕС

«Так саме вони (окупанти – ред.) це і намагаються робити. Тому вони оголосили набір до персоналу ЗАЕС. Вони намагаються залучити інших фахівців, не лише атомників, і намагаються залучити частину тих фахівців, що працюють як у РФ, так в інших країнах на АЕС, які збудовані росіянами за російським проєктом. Це стан того, що відбувається. Вони дійсно мають намір під’єднати (станцію – ред.), вивести, по-перше, її на потужність, а по-друге, під’єднати її до мережі російської для використання ЗАЕС у своїх цілях», – каже експерт.



В якому стані буде ЗАЕС після деокупації, зараз сказати важко, оскільки окупанти можуть навмисно її додатково пошкодити при відході, вважає Литвинський.



«Безумовно, ми отримаємо цю станцію у стані as is, як кажуть англійці. В тому стані, в якому вона зараз є, потребуватиметься не так багато часу, щоб привести її в норму і запустити, вийти на потужність. Мова йтиме про декілька тижнів. Але росіяни, швидше за все, коли будуть відходити звідти вони йтимуть з простої тези – «не діставайся ти нікому» і шкоди я очікую досить багато. Можуть наробити капостей, руйнувати набагато простіше, ніж будувати», – зауважив він.

«Санкцій проти «Росатому» не буде»

Оглядач видання «Дзеркало тижня» Ігор Маскалевич також вважає, що російські військові відходити з Енергодару будуть так само, як і з Херсону, знищуючи інфраструктуру.

Коли ми деокупуємо станцію, 90% вірогідність, що нам дістанеться знищене обладнання

«Коли ми деокупуємо (станцію – ред.), я думаю 90% вірогідність, нам дістанеться знищене обладнання. Не реактори, реактори вони підривати не будуть, а відкриті роз’єднувальні пристрої, трансформатори, щити, лінії електропередач – на 90% будуть зруйновані», – каже оглядач.



«Коли виходили з Херсону, вони підірвали там навіть фундаменти для підстанцій. А те, що не зірвали, просто ходили та розстрілювали з автоматів. Я підозрюю, що буде таке саме», – додав він.



Відновлення ЗАЕС може тривати від кількох місяців до кількох років, каже Маскалевич.

На відновлення роботи 6 блоків знадобиться кілька років

«Скажімо так, на відновлення роботи 6 блоків знадобиться кілька років, а 1-2 блоки будуть відновлені достатньо швидко – думаю, можна вкластись в місяці 3-4. Нам гостро не вистачає ЗАЕС. Якби зараз в енергосистемі було 2-3 блоки ЗАЕС, навіть не всі, то проблем з електроенергією було б набагато менше», – зазначив оглядач.



Але при цьому в найближчі 2-3 роки санкції проти «Росатому» запроваджувати не будуть, припустив експерт і пояснив, чому.

«По-перше, «Росатом» є одним із ключових постачальників ядерного палива і багато хто не хоче від нього відмовлятися. Друге – зараз в Європі порядком десь 140 реакторів, із них 130 – це російського дизайну. І вони працюють на російському паливі. Для того, щоб відмовитись від нього, потрібен час – 2-3 роки. Відповідно, ніхто не хоче в це влазити, тим більше із цих реакторів 4 – в Угорщині, 4 – в Словаччині, в Болгарії – 2 великих блоки, в Чехії є 2 великих і 2 маленьких. Загалом сумарно виходить 14 реакторів», – розповів Москалевич.

«Енергодар обстрілюють щоночі»

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов сказав «Новинам Приазовʼя», що обстріли російських військових в місті відбуваються майже щоночі: «Провокативні обстріли є майже щоночі, але таких руйнувань інфраструктури, руйнувань житлового сектору останній місяць ми не бачимо».

Він також зазначив, що ситуація залишається складною не лише на Запорізькій АЕС, а і в самому місті.

Незахищені верстви населення, які залишаються в місті, зараз потерпають

«Продовжуються викрадення, продовжуються катування, і працівників атомної станції, і мирних мешканців міста, які залишаються в Енергодарі. Залишається десь приблизно 15 тисяч населення із 53 тисяч до окупаційного періоду. На жаль, окупанти блокують вже більше ніж 1,5 місяця можливість евакуації людей. Блокують 5-й місяць можливість доставки гуманітарних вантажів, медикаментів в тому числі. Тому особливо незахищені верстви населення, які залишаються в місті, вони зараз потерпають», – повідомив Орлов.



Опалення в місті також досі немає, каже він.



«Немає змоги все це запустити, ані теплову, ані атомну станцію. Окупанти теж не дають це зробити працівникам «Енергоатому». От воно зараз системно працює на підтриманні, аби не спускати воду, на підтриманні такого мінімального рівня – 10-15 градусів в оселях мешканців тримається температура», – розповів мер.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.

За участю МАГАТЕ з осені ведуться переговори щодо безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».

​