Експерти МАГАТЕ не знайшли військової техніки на українських АЕС – Ґроссі

Інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії не виявила військової техніки на українських атомних електростанціях, заявив під час виступу в Європарламенті голова агентства Рафаель Ґроссі.

За словами Ґроссі, МАГАТЕ встановило постійну присутність на всіх українських ядерних об’єктах, і він розпорядився 24 січня провести інспекції, щоб з’ясувати, чиє там військове обладнання.

«Результат цих перевірок був негативним», – сказав він.

Це був другий випадок, коли МАГАТЕ змогло «розвінчати звинувачення в тому, що незаконні і дуже небезпечні речі відбуваються на цих об’єктах», наголосив голова МАГАТЕ, маючи на увазі спростування попередніх звинувачень Росії на адресу України у створенні «брудної бомби».

Напередодні голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що українські військові нібито складують на територіях АЕС (зокрема – на Рівненщині) озброєння і боєприпаси, зокрема ракети для HIMARS.

За словами Наришкіна, Україна розраховує, що Росія не завдаватиме ударів по атомних об’єктах, а якщо озброєння здетонують «із вини ракети української ППО, що заблукала», можна буде звинуватити в цьому Москву.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк відкинув ці заяви, у відповідь звинувативши Росію у захопленні Запорізької АЕС.

«Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ. Мета брехні росіян – виправдати свої провокації», – написав Подоляк у твітері.

Раніше український «Енергоатом» повідомляв, що інспектори МАГАТЕ регулярно працюють на всіх українських АЕС (Рівненській, Хмельницькій і Південноукраїнській). У тому числі з вересня вони перебувають на Запорізькій АЕС, територію якої окупували російські військові.