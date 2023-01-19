«Ситуація дуже нестабільна» – Ґроссі про потребу в захисній зоні навколо ЗАЕС

Відсутність аварійних інцидентів на Запорізькій атомній електростанції не означає, що вони не можуть статися в майбутньому, вважає генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі. Про це він сказав журналістам у Києві 19 січня.

«Ситуація дуже нестабільна – як я казав, я дуже переймаюся Запоріжжям (Запорізькою АЕС – ред.)... Навіть без нових наступів і кампаній вона завжди на лінії фронту. Лише сьогодні було два великих вибухи на потужностях. Це було не на самій станції, але ми були в режимі тривоги. Отже, ми знаємо, що щодня може статися ядерний інцидент або інцидент, який матиме серйозні радіологічні наслідки. Ось чому я так стривожений і продовжую та продовжу говорити, що встановлення зони захисту навколо станції є незамінним», – сказав Ґроссі.

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Він додав, що сторони переговорів висловлюють згоду з тим, що станція повинна бути захищена. Відтак, на думку очільника МАГАТЕ, ця організація повинна висунути пропозицію, на яку погодяться і Україна, і Росія, адже безпосередніх переговорів між країнами немає.

На питання, чи не вважає він, що світ «розслабився» щодо ситуації на ЗАЕС, Ґроссі відповів ствердно:

«Так, це чудове формулювання. Я переймаюся, що це стає рутиною. Люди можуть думати: «нічого досі не сталося, тому, можливо, генеральний директор МАГАТЕ кричить «вовк» (даремно б’є на сполох – ред.) і нічого не відбувається», тоді як щось може статися в будь-який момент. Відтак мій обов’язок – зробити все, аби запобігти цьому. Коли в нас була Фукусіма, ми звинувачували матір-природу. Кого ми будемо звинувачувати, якщо щось станеться?».

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У грудні голова МАГАТЕ приїжджав до Росії, де, як повідомляється, обговорювалося створення захисної зони для Запорізької АЕС. Після цієї поїздки у МАГАТЕ повідомили, що консультації з обома сторонами будуть продовжені найближчим часом.

За участю МАГАТЕ з осені ведуться переговори щодо безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.