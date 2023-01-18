«Росатом» заробляє за кордоном близько 9 млрд доларів щороку, Україна закликає до санкцій – Шмигаль

Україна переконана у необхідності запровадити санкції проти атомної енергетики Росії – про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на спільній пресконференції із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Ґроссі 18 січня.

За словами Шмигаля, він попросив Ґроссі передати цю позицію членам Міжнародного агентства з атомної енергії.

«Україна твердо переконана у необхідності та своєчасності накладення санкцій на «Росатом», обмеження прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з РФ у ядерній сфері. Щороку на продажі сирого урану, послуг із його збагачення та будівництва атомних електростанцій Росатом заробляє орієнтовно 9 мільярдів доларів. Загалом портфель закордонних замовлень цієї компанії становить 200 мільярдів доларів», – сказав голова уряду.

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Він висловив впевненість, що більша частина цих коштів піде на фінансування війни – «фінансування ракет, які вбивають мирних українців та наражають на ядерну небезпеку весь цивілізований світ». Відтак Київ продовжить наполягати на обмеженні прав Росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з нею в сфері ядерної енергетики.

МАГАТЕ 18 січня завершує розміщення місій на Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській атомних електростанціях. За словами прем’єр-міністра, розгортання місії на Хмельницькій АЕС завершиться найближчими днями.