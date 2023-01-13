Зміна Росією юридичної адреси окупованої ЗАЕС не змінює її статусу – «Енергоатом»

Національна компанія «Енергоатом» 13 січня прокоментувала спроби російської влади легітимізувати окупацію Запорізької атомної електростанції.

За повідомленням, російська компанія «Росатом» змінила юридичну адресу станції після її окупації російськими військовими.

«Таким чином окупанти вкотре намагаються підкреслити приналежність Запорізької АЕС до РФ, проте подібні дії аж ніяк не змінюють юридичного статусу станції. І скільки б рашисти не намагались ототожнювати ЗАЕС із Росією, увесь цивілізований світ вважає станцію тимчасово захопленою та вимагає повернути її під контроль України», – заявляє «Енергоатом».

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За даними регулятора, російські війська в місті-супутнику станції Енергодарі відбирають у місцевих майно і, «прикриваючись потребами російської армії, рейдерять місцеві підприємства».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.