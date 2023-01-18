Місія МАГАТЕ розпочинає свою роботу на Чорнобильській АЕС – Ґроссі

Місія МАГАТЕ розпочинає свою роботу на Чорнобильській АЕС, повідомив генеральний директор організації Рафаель Ґроссі.

«МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі. Наші експерти залишатимуться на всіх українських АЕС, щоб надавати життєво важливу допомогу у забезпеченні ядерної безпеки в ці надзвичайно складні часи», – написав він у твіттері.

Напередодні у МАГАТЕ заявили про розширення своєї місії в Україні і розгортання роботи на всіх українських АЕС, щоб надавати «допомогу у гарантуванні ядерної безпеки». У Міненергетики привітали цю ініціативу МАГАТЕ. Як заявив міністр Герман Галущенко, присутність представників організації на всіх українських АЕС дозволить «оцінити зсередини усю небезпеку і загрози ядерній та радіаційній безпеці, що несуть собою військові дії Росії».

У грудні минулого року голова МАГАТЕ приїжджав до Росії, де обговорювалося створення захисної зони для Запорізької АЕС. Після цієї поїздки у МАГАТЕ повідомили, що консультації з обома сторонами будуть продовжені найближчим часом.

За участю МАГАТЕ з осені ведуться переговори щодо безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.