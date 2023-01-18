Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Місія МАГАТЕ розпочинає свою роботу на Чорнобильській АЕС – Ґроссі

Рафаель Ґроссі бере участь у церемонії підняття прапора МАГАТЕ під час відвідування Чорнобильської атомної електростанції, 18 січня 2023 року

Місія МАГАТЕ розпочинає свою роботу на Чорнобильській АЕС, повідомив генеральний директор організації Рафаель Ґроссі.

«МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі. Наші експерти залишатимуться на всіх українських АЕС, щоб надавати життєво важливу допомогу у забезпеченні ядерної безпеки в ці надзвичайно складні часи», – написав він у твіттері.

Напередодні у МАГАТЕ заявили про розширення своєї місії в Україні і розгортання роботи на всіх українських АЕС, щоб надавати «допомогу у гарантуванні ядерної безпеки». У Міненергетики привітали цю ініціативу МАГАТЕ. Як заявив міністр Герман Галущенко, присутність представників організації на всіх українських АЕС дозволить «оцінити зсередини усю небезпеку і загрози ядерній та радіаційній безпеці, що несуть собою військові дії Росії».

У грудні минулого року голова МАГАТЕ приїжджав до Росії, де обговорювалося створення захисної зони для Запорізької АЕС. Після цієї поїздки у МАГАТЕ повідомили, що консультації з обома сторонами будуть продовжені найближчим часом.

За участю МАГАТЕ з осені ведуться переговори щодо безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG