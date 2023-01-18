Кулеба прокоментував бажання Угорщини зняти санкції ЄС із оточення Путіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував підготовку 10-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії.

Зокрема, голова МЗС засудив спроби Будапешта домогтися зняття санкцій із людей з оточення президента Росії.

«Пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна неприйнятні. Натомість 10-й пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по РФ та її воєнному бюджету: суворі санкції проти індустрії ракет і безпілотників, фізичних осіб, енергетики, банків, ЗМІ та ІКТ, нові санкції проти Ірану», – перелічив Кулеба.

Раніше 18 січня Радіо Свобода стало відомо, що Угорщина знову просить пом’якшити режим санкцій ЄС проти Росії, наполягаючи на виключенні дев’ятьох осіб зі списку підсанкційних осіб, до якого увійшли понад 1300 фізичних та 170 юридичних осіб.

Йдеться, зокрема, про виключення Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова зі списку осіб, яким заборонили видавати візи та чиї активи заморожено.