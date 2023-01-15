Депутат іранського парламенту заявив, що Іран отримає російські винищувачі Су-35

Іран отримає російські винищувачі Су-35, які стануть найсучаснішими літаками в армії країни – про це повідомило напівофіційне державне агентство Tasnim із посиланням на члена комітету іранського парламенту з питань національної безпеки Шахріара Хейдарі.

За його словами, Тегеран також замовив у Москви системи протиповітряної оборони, ракетні установки та гелікоптери. Постачання відбудеться на початку наступного року – за перським календарем Новий рік відзначатиметься у березні.

Слова Хейдарі – перше підтвердження з боку офіційних осіб Ірану щодо постачання сучасної російської авіатехніки. Раніше про можливу угоду повідомляли джерела західних медіа в розвідувальному співтоваристві.

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У грудні представники адміністрації президента США Джо Байдена повідомив журналістам, що співпраця Росії та Ірану у військовій сфері досягла «безпрецедентного рівня». Це відбувається на тлі фактичної ізоляції режимів аятол та президента Володимира Путіна з боку країн Заходу.

Тегеран постачає Москві бойові безпілотні літальні апарати, які російська армія використовує в Україні. Повідомлялося, що з використанням російської армії допомагають іранські військові, які прибули на анексовану територію України.

Білий дім попереджав, що постачання російських винищувачів може змінити баланс сил у регіоні. Найсучасніші літаки на озброєнні іранської армії були захоплені країною на початку 1990-х і, ймовірно, позбавлені нормального обслуговування.

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Винищувачі-бомбардувальники Су-34 використовуються російською армією з 2014 року та активно пропонуються на експорт. Літаки розраховані на завдання ракетно-бомбових ударів у глибині території противника. У війні з Україною Росія використовує їх в обмеженому масштабі через насичення української армії системами протиповітряної оборони.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

Через це і Євросоюз, і США запровадили санкції проти Ірану.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.