Поліцію Ірану очолив посадовець, відповідальний за придушення протестів 2009 року

Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаманеї призначив нового очільника поліції країни, повідомляє перська служба Радіо Свобода з посиланням на державні медіа. Ним став Ахмад Реза Радан, він замінив Хоссейна Аштарі, який був на посаді восьми років.

Радан, який у 2008-2014 роках виконував обов’язки начальника поліції, відомий своїм жорстоким придушенням масових протестів 2009 року проти спірних результатів президентських виборів. Він також запровадив жорсткі заходи щодо жінок, які не повністю дотримуються закону про хіджаб.

У 2010 році США внесли Радана до списку санкцій за порушення прав людини, посилаючись на його роль у придушенні протестів 2009 року, в тому числі побиття, вбивства та свавільні арешти демонстрантів силами поліції. Радан також потрапив до чорного списку ЄС через порушення прав людини. У минулі роки він керував дослідницьким центром поліції.

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Тим часом в Ірані стратили ще двох чоловіків, яких звинуватили в убивстві члена паралімітарної організації «Басідж». Вони не визнавали своєї провини. Таким чином, відомо вже про чотири страти, пов’язані з антиурядовими протестами в країні.

У вересні 2022 року в Ірані розпочалися протести, повʼязані із загибеллю 22-річної активістки Махси Аміні, заарештованої поліцією моралі за порушення закону про носіння хіджабу. Протести жорстоко придушуються поліцією із застосуванням сили.

Правозахисники повідомляли про загибель понад 500 людей, у тому числі понад 400 учасників протестів та кількох десятків співробітників силових структур. Близько 18 тисяч людей були затримані. Суди ухвалили щонайменше 11 смертних вироків.