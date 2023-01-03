Іран затримав двох французів та бельгійця за звинуваченням у шпигунстві

Двох громадян Франції та одного громадянина Бельгії заарештували в Ірані за підозрою в шпигунстві та змові проти національної безпеки країни.



Напівофіційне студентське інформаційне агентство ISNA 3 січня процитувало Масуда Сатайші, речника судової влади, який заявив, що розслідування цих справ триває. Більше подробиць він не надав.



Іранські сили безпеки взяли під варту близько 40 іноземних громадян, часто не висунувши жодних звинувачень, після того, як по всій країні спалахнули масові протести через смерть жінки під час затримання поліцією.