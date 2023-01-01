В Ірані звільнили з вʼязниці 73-річного журналіста

В Ірані звільнили з вʼязниці журналіста Кейвана Самімі, повідомляє Радіо Фарда, іранська служба Радіо Свобода.

Торік він був позбавлений волі через присутність на мітингу протесту в травні 2019-го, повідомляє реформаторська газета Sharq 1 січня.

73-річний Самімі вийшов із вʼязниці Семнан, що за 200 кілометрів на схід від Тегерана, повідомило видання, але не уточнило, коли саме це сталося. Самімі раніше також перебував у в’язниці Евін у Тегерані.

Йому присудили дворічний термін після того, як визнали винним у «зборах і змові проти держави». У лютому 2022 року через поганий стан здоровʼя він був звільнений, але згодом відправлений до Семнана – лише через три місяці після того, як йому були висунуті нові звинувачення у заподіянні шкоди національній безпеці.

Події відбулися після того, як на початку року він назвав смерть ув'язненого письменника Бакташа Абтіна «умисним вбивством». За повідомленнями, в грудні 2022 року Кейван Самімі опублікував із в’язниці повідомлення на підтримку загальнонаціональних протестів.