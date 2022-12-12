В Ірані стратили другого учасника антиурядових протестів

В Ірані виконаний другий смертний вирок щодо учасника антиурядових протестів, які розпочалися в середині вересня після смерті 22-річної Махси Аміні, повідомляє 12 грудня Reuters із посиланням на Mizan Online.

23-річного Маджіда Реза Рахнаварда було публічно повішено в місті Мешхед. Його звинуватили у «веденні війни проти Бога» після вбивства двох членів добровольчого загону «Басидж», який брав участь у придушенні протестів, зазначає агентство.

Раніше в Ірані ухвалили перший смертний вирок одному з учасників протестів у Тегерані. За інформацією видання, обвинуваченого звуть Саман Сейді. Його визнали винним у підпалі урядової будівлі, порушенні громадського порядку, змові з метою скоєння злочину проти національної безпеки та використанні вогнепальної зброї. Підсудного оголосили «ворогом Бога».

Ще пʼятеро людей були засуджено до увʼязнення на строк від пʼяти до десяти років «за змову з метою скоєння злочинів проти національної безпеки та порушення громадського порядку».

Масові протести розпочалися в Ірані в середині вересня після смерті 22-річної Махси Аміні, заарештованої поліцією моралі за «неправильне» носіння хіджабу. Учасники акцій протесту звинувачують у її вбивстві поліцію.