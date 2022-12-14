Іран засудив гуманітарного працівника з Бельгії до 28 років увʼязнення

Влада Ірану засудила до 28 років увʼязнення бельгійського гуманітарного працівника Олівʼє Вандекастеле, повідомив 14 грудня речник його сімʼї.

«Родина спустошена», – сказав речник Олівʼє ван Стейртегем агенції France-Presse після того, як бельгійський уряд повідомив сімʼї про цю новину.

Олівʼє Вандекастеле був звинувачений владою Ірану у шпигунстві. Він міг стати частиною обміну з Тегераном, але на початку грудня Конституційний суд Бельгії призупинив суперечливу угоду про обмін увʼязненими після тиску активістів.

Угода була схвалена парламентом Бельгії влітку, але суд постановив, що договір створює ризик серйозної та непоправної шкоди для противників Ірану.

Іранці у вигнанні та неурядові організації засудили запропоновану угоду як ганебну, оскільки вона дозволить Ірану брати участь у «дипломатії заручників».