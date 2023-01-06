В Ірані закрили Французький інститут – через карикатури в Charlie Hebdo

У Тегерані рішенням влади закритий Французький дослідницький інститут. Це стало реакцією на карикатури на релігійного лідера Ірану Алі Хаменеї, опубліковані у французькому гумористичному журналі Charlie Hebdo. Іранська влада звинуватила Францію у святотатстві і заявила, що перегляне своє ставлення до культурної співпраці з Францією. Посол Франції в Тегерані викликаний до іранського МЗС.

Журнал Charlie Hebdo, відомий сатирою на політичні теми, у грудні оголосив серед читачів конкурс карикатур на аятолу Хаменеї. Редакція додала, що робить це на підтримку іранців, які борються за свободу, і хоче «висміяти цього релігійного лідера з іншої епохи, щоб відправити його на звалище історії». 4 січня у новому випуску журналу були опубліковані малюнки переможців конкурсу. Серед авторів були й іранські громадяни, і люди іранського походження, що живуть в інших країнах.

Публікація викликала гнів у іранської влади. Представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що Франція не має права ображати національні та релігійні цінності мусульман під приводом свободи самовираження. МЗС також заявило, що закриття Французького інституту – лише «перший крок», який Іран робить у відповідь на публікацію в Charlie Hebdo, і що ця публікація була інспірована сіоністами.

У вересні 2022 року в Ірані розпочалися протести, повʼязані із загибеллю 22-річної активістки Махси Аміні, заарештованої поліцією моралі за порушення закону про носіння хіджабу. Протести жорстоко придушуються поліцією із застосуванням сили. Правозахисники повідомляли про загибель понад 500 людей, у тому числі понад 400 учасників протестів та кількох десятків співробітників силових структур. Близько 18 тисяч людей були затримані. Суди ухвалили щонайменше 11 смертних вироків.

Французький гумористичний журнал Charlie Hebdo виходить із 1970 року. Він відомий своїми карикатурами на суспільно-політичну тематику. 7 січня 2015 року внаслідок нападу на редакцію журналу загинуло 12 людей, у тому числі його відомі автори. Напад здійснили радикальні ісламісти, основним мотивом стало невдоволення карикатурами на пророка Мухаммеда.