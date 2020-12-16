У Франції 14 людей визнали винними у справі про напад на журнал Charlie Hebdo

У Франції суд визнав винними у злочинах, пов’язаних з тероризмом 14 людей, які були фігурантами справи про напад у 2015 році на сатиричний журнал Charlie Hebdo і єврейський магазин.

Перед судом постали підозрювані спільники вбитих нападників, яких обвинувачують у фінансуванні тероризму, членстві в терористичних організаціях та у постачанні зброї.

Французько-турецький громадянин Алі Різа Полат, який відіграв центральну роль у підготовці терактів, був засуджений до 30 років тюремного ув’язнення за співучасть у злочинах, пов’язанх з тероризмом.

Серед 14-ти засуджених сьогодні була Хаят Бумеддін, партнерка одного з нападників, якого було вбито поліцейськими безпосередньо під час атаки.

Бумеддін стала однією з трьох підозрюваних, засуджених заочно. Її засудили до 30 років ув’язнення. Вважається, що Бумеддін все ще жива і переховується від міжнародного розшуку. Представники прокуратури назвали її «принцесою Ісламської держави».

Під час нападу на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo Озброєні ісламісти тоді застрелили 17 людей – працівників тижневика, а також людей поблизу редакції та у єврейській крамниці у Парижі. Три нападники загинули у перестрілках з поліцією.

Напад на Charlie Hebdo 7 січня 2015 року був початком хвилі ісламістських атак у Франції, в результаті яких загинули понад 250 людей.