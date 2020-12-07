У Чечні поховали підозрюваного у вбивстві вчителя у Франції

У селі Шалажи Урус-Мартановського району Чечні 6 грудня поховали Абдулаха Анзорова, який визнаний підозрюваним у вбивстві учителя Самюеля Паті у жовтні у Франції, і якого застрелила поліція. Тіло Анзорова напередодні доставили з Туреччини, на похорон прийшли близько 200 осіб, повідомляє проєкт Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

За повідомленнями, у день похорону влада закрила в’їзд в село, пропускали тільки родичів і жителів.

Абдуллаху Анзорову, уродженцю Москви і чеченцю за походженням, було 18 років. Кілька років тому він із сім’єю переїхав до Франції.

47-річний Самюель Паті був убитий 16 жовтня. Незадовго до цього він показував учням карикатури журналу Charlie Hebdo на шанованого в ісламі пророка Магомета, обговорюючи з ними свободу слова. Після цього він отримував погрози. Фотографію обезголовленого Паті виклав в свій твітер Абдулах Анзоров, заявивши, що «стратив» його за образу пророка. Анзорова застрелила поліція під час затримання.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров, коментуючи вбивство, відкинув причетність чеченців, оскільки Анзоров, за його словами, виріс у Франції.