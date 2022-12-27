Галущенко: Україна та Росія по-різному розуміють демілітаризацію ЗАЕС

Міністр енергетики Герман Галущенко заявляє, що Росія пропонує в межах демілітаризації окупованої її військами Запорізької атомної станції замінити військових на Росгвардію, але це абсолютно неприйнятно для України

«У нашому розумінні, як і в розумінні всього цивілізованого світу, демілітаризація – це повний вихід військових, Росгвардії, важкої техніки зі станції та відповідно створення периметру навколо, де її не буде. У розумінні росіян звучить те, що вони хочуть замінити збройні сили на Росгвардію. І це точно не те, про що ми говоримо», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Він також додав, що представники концерну «Ростатом», які незаконно перебувають на ЗАЕС, також мають піти разом з російськими військовими і «дати можливість українському персоналу спокійно і безпечно виконувати свою роботу».

«От ці умови є обов'язковими. Якщо ми зможемо досягти згоди на цьому ґрунті, то, безумовно, це буде хороша новина. Але нині риторика, яка йде з Кремля, спрямована в інший бік», – наголосив міністр.

Російська сторона не коментувала цієї заяви Германа Галущенка. Проте раніше Москва стверджувала, що представники Росгвардії, які перебувають на території української ЗАЕС, «забезпечують безпеку».

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За участю МАГАТЕ з осені ведуться переговори щодо безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.