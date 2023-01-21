Російські окупанти не можуть запустити та обслуговувати енергоблоки ЗАЕС – Центр національного спротиву

Через відмову частини українського персоналу співпрацювати із російськими окупантами, вони не можуть ні запустити, ані експлуатувати енергоблоки ЗАЕС, йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

У ЦНС заявляють, що окупанти заблокували доступ на станцію майже 1500 українським працівникам ЗАЕС, котрі відмовились отримувати російські паспорти й підписувати договір із АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».

«Аби поліпшити власне становище, загарбники шукають для ЗАЕС «нових» атомників на території РФ та готові розселяти майбутніх працівників у націоналізовані, а точніше – примусово забрані, квартири енергодарців, які виїхали з окупованого міста», – зазначають у ЦНС.

За інформацією ЦНС, ядерників не так багато на ринку праці і тому російські окупанти отримали дефіцит кадрів. Також запустити блоки заважає і поступова деградація спеціалізованого обладнання, яку росіяни спричинили через недотримання необхідного температурного режиму. Натомість армія РФ продовжує зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків і сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

«Такі дії росіян є категорично неприпустимими та порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки», – додали у ЦНС.

У грудні голова МАГАТЕ приїжджав до Росії, де, як повідомляється, обговорювалося створення захисної зони для Запорізької АЕС. Після цієї поїздки у МАГАТЕ повідомили, що консультації з обома сторонами будуть продовжені найближчим часом.

За участю МАГАТЕ з осені ведуться переговори щодо безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.