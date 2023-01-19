Ґроссі розповів, що робитимуть місії експертів МАГАТЕ на українських атомних станціях

Місії експертів МАГАТЕ вже розпочали роботу на більшості атомних станцій України, окрім Хмельницької. Там почнуть працювати завтра –післязавтра і мають довгий список справ – про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі заявив, відповідаючи на питання Радіо Свобода, під час пресконференції 19 січня, де підбив підсумки майже тижневого візиту до України.

«Атомна станція це великий об’єкт, де потрібно проводити багато перевірок. Ми будемо співпрацювати з українським регулятором, «Енергоатомом». Робота місій, зокрема, стосуватиметься ланцюгів постачання. В нинішній час дуже складно знайти окремі деталі на заміну, спорядження, необхідне для нормального функціонування станції. Щонайменше ми шукатимемо спорядження, за яким до нас звернувся регулятор та «Енергоатомом» і працюватимемо, аби ним забезпечити», – сказав директор МАГАТЕ.

Також Рафаель Ґроссі пояснив, що кожна атомна станція різна і кожна має свої характеристики, саме тому МАГАТЕ тепер матиме постійні місії на кожному об’єкті, щоби була можливість стежити за потребами станцій і їх задовольняти.

Напередодні МАГАТЕ заявило, що завершує розміщення місій на Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській атомних електростанціях. За словами прем’єр-міністра, розгортання місії на Хмельницькій АЕС завершиться найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що Місія МАГАТЕ розпочала свою роботу на Чорнобильській АЕС, – про це повідомив генеральний директор організації Рафаель Ґроссі.

У понеділок в МАГАТЕ заявили про розширення своєї місії в Україні і розгортання роботи на всіх українських АЕС, щоб надавати «допомогу у гарантуванні ядерної безпеки». У Міненергетики привітали цю ініціативу МАГАТЕ. Як заявив міністр Герман Галущенко, присутність представників організації на всіх українських АЕС дозволить «оцінити зсередини усю небезпеку і загрози ядерній та радіаційній безпеці, що несуть собою військові дії Росії».

У грудні минулого року голова МАГАТЕ приїжджав до Росії, де обговорювалося створення захисної зони для Запорізької АЕС. Після цієї поїздки у МАГАТЕ повідомили, що консультації з обома сторонами будуть продовжені найближчим часом.

За участю МАГАТЕ з осені ведуться переговори щодо безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.