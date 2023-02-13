ДТЕК: у Києві і двох областях 14 лютого можуть не вимикати світло

У Києві, Київській і Дніпропетровській областях 14 лютого не вимикатимуть світло, йдеться в повідомленні у телеграм-каналі групи ДТЕК.

«На наступний день «Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській і Дніпропетровській областях. Однак внаслідок пошкодження мереж «Укренерго» в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком», – йдеться в повідомленні.

Водночас через мережеві обмеження 14 лютого на Одещині діятимуть стабілізаційні відключення, додали в компанії.

Напередодні компанія «ДТЕК» повідомила, що через відсутність лімітів споживання від «Укренерго» зможе не обмежувати постачання електроенергії 13 лютого в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Втім, компанія попереджала, що здійснюватиме стабілізаційні відключення в разі перевантаження мереж.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 14 ракетних і 17 дронових атак Росії по її об’єктах.