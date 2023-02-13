Метро Києва на час повітряної тривоги забезпечене додатковими модульними лавками. Проєкт – за підтримки Латвії

У столичному метрополітені, загалом на 18-ти станціях, у період повітряної тривоги додатково розміщуються модульні лавки. Як повідомляє пресслужба Київміськадміністрації, проєкт – пілотний, реалізується за підтримки латвійської сторони.

«На одному такому сидінні може розміститися до чотирьох людей. Крім того, у випадку тривалої повітряної тривоги або ж роботи підземних станцій винятково в режимі укриття модульні лави трансформуються в ліжка. Також перевагою конструкції є компактний розмір у розібраному вигляді, легкість у зборі та помірна вага», – йдеться в повідомленні.

Додаткові сидіння виділили для станцій «Академмістечко», «Шулявська», «Політехнічний інститут», «Вокзальна», «Університет», «Театральна», «Хрещатик», «Голосіївська», «Деміївська», «Палац «Україна», «Олімпійська», «Площа Льва Толстого», «Тараса Шевченка», «Сирець», «Лук’янівська», «Кловська», «Дружби народів», «Позняки», «Харківська».

«Проєкт реалізовано за підтримки Посольства України в Латвійській Республіці, LITUA kartu, Latvijas Finieris, Конфедерації українців Латвії «Віче», – йдеться в повідомленні.

Під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками столичного метро призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово. Прохід на станцію в комендантську годину (з 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги здійснюється при наявності документу-посвідчення особи, безпосередньо прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці.