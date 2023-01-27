У Києві на маршрути виходять автобуси, надані міжнародними партнерами – Кличко

У п’ятницю, 27 січня, на столичні маршрути виходять ще 13 автобусів, які Київ отримав на початку січня в якості допомоги від міжнародних партнерів, повідомив напередодні мер Віталій Кличко.

«Завдяки такій допомозі від міст Рига і Тампере Київ покращує транспортне сполучення», – зазначив Кличко.

Зокрема, відновлюється робота двох автобусних маршрутів: автобус № 9 («Вулиця Булгакова – станція метро «Лук’янівська») та автобус № 97-К («Вулиця Академіка Єфремова – Ринок (Масив Новобіличі)». На ці маршрути вийдуть автобуси Mercedes і Volvo.

За даними КМДА, від Риги на початку цього року Київ отримав ще 10 автобусів (перші 11 надійшли в квітні минулого року). А від Тампере – 3 автобуси.