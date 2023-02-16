Війська РФ уночі запустили 32 крилаті ракети, збити вдалося половину – Повітряні сили ЗСУ

Російські війська вночі 16 лютого здійснили новий масований ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури, повідомила зранку пресслужба Повітряних сил України.

«Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування», – інформують українські військові і додають, що збити вдалося 16 ракет.

«Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя», – ідеться в повідомленні.

14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59 бійці Повітряних сил змогли знищити.

«На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет», – визнають українські військові.

Ракета Х-22 – радянська розробка 1960-х років. Більшість її модернізованих версій була прийнята на озброєння ще в 1970-ті роки. Х-22 – це надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Початково призначалася для ураження авіаносців та авіаносних ударних груп, російські війська під час нинішньої війни використовують для ураження наземних цілей, точність ракети при такому застосуванні є низькою, відхилення може сягати кількох сотень метрів.

14 січня 2023 року Росія завдала масованого удару по Україні, внаслідок якого одна з ракет влучила в девʼятиповерховий житловий будинок. Вважається, що це була ракета типу Х-22. За офіційними даними, внаслідок удару загинули щонайменше 46 людей, серед яких шість дітей. Поранень зазнали близько 80 людей. У Міноборони РФ тоді заявили, що російські війська «вразили систему військового управління України та повʼязані з нею обʼєкти енергетики».

Наприкінці червня 2022 року російська армія завдала удару по торговому центру в Кременчуку Полтавської області, внаслідок чого загинули щонайменше 20 людей. Українське Міністерство внутрішніх справ тоді повідомило, що удар був завданий ракетами Х-22. Міноборони РФ заявляло, що російські військові «завдали удару високоточними ракетами по ангарах зі зброєю та боєприпасами, які надійшли від США та європейських країн».