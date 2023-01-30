Проти балістичних ракет з Ірану Україна ще не має засобів – Ігнат

Україна з наявними засобами протиповітряної оборони не зможе впоратися з іранськими балістичними ракетами Fateh і Zolfaghar, якщо Тегеран поставить їх Москві. Про це 30 січня в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Росія не залишила своїх намірів отримувати від Ірану безпілотники-камікадзе та ракети, про які було оголошено раніше, Fateh та Zolfaghar, це балістика, проти балістики у нас немає сьогодні засобів. Але балістика у Росії є у вигляді ракет «Кинжал»… Також ракети Х-22, і ракети С-300, С-400 – зенітні ракети, що бʼють по балістичній траєкторії», – сказав речник.

Водночас він вказав, що союзники України розуміють ці виклики.

«Наші партнери розуміють, що проти балістичних загроз потрібні засоби, такі як Patriot PAC-3 та SAMP-T. Ми бачимо зрушення: Італія, Франція заявили про готовність передавати і ці системи», – наголосив Юрій Ігнат.

У жовтні 2022 року агентство Reuters з посиланням на двох іранських офіційних осіб і двох іранських дипломатів повідомило, що Тегеран пообіцяв надати Росії балістичні ракети.

У листопаді уряд Ірану визнав, що відправив певну кількість безпілотників до Росії за кілька місяців до початку її вторгнення в Україну, але заперечував постачання військового обладнання після початку повномасштабних бойових дій.

США наразі не повідомляли подробиць про систему протиповітряної оборони Patriot, яку вони планують надати Україні. Повідомлення, що українські військові розпочали тренування на ракетному комплексі Patriot, були оприлюднені раніше цього місяця.