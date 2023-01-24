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Путін назвав російську систему ППО «однією з найкращих у світі»

Минулого тижня стало відомо, що комплекс «Панцир-С1» встановили на даху будівлі Міністерства оборони РФ (фото ілюстративне)

Президент Росії Володимир Путін 24 січня назвав російську систему протиповітряної оборони однією з найкращих у світі.

«Практична бойова робота показала, що ППО Росії – одна із найкращих у світі», – цитує російська державна інформагенція ТАСС слова Путіна під час зустрічі з губернатором Бєлгородської області Вʼячеславом Гладковим.

Російський лідер також зазначив, що його країна виробляє втричі більше ракет, аналогічних тим, що використовуються в американських системах Patriot.

Путін не коментував імовірні удари безпілотників про російських військових аеродромах у глибокому тилу.

Також російський лідер не коментував мету і доцільність встановлення комплексів «Панцир-С1» на дахах московських будівель і поблизу державних резиденцій у різних областях Росії.

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