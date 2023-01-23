Біля резиденції Путіна у Новгородській області РФ встановили комплекс ППО – ЗМІ

У селі Ящерове в Новгородській області РФ, за шість кілометрів від валдайської резиденції президента Росії Володимира Путіна, встановили, ймовірно, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», повідомляє «Агентство».

Фотографію комплексу ППО до редакції надіслав житель Валдая. За його словами, розмістили комплекс «кілька тижнів тому». Інформацію «Агентству» підтвердили жителі Ящерова та сусідніх сіл. За словами одного з них, комплекс перебуває на бойовому чергуванні, щонайменше троє військовослужбовців постійно перебувають поруч, антена РЛС обертається.

Видання вказує, що Ящерове – одне з двох найближчих сіл до президентської резиденції. У районі немає критичної інфраструктури, стратегічних об’єктів, великих підприємств чи великих скупчень військової техніки та особового складу.

Минулого тижня стало відомо, що комплекс «Панцир-С1» встановили на даху будівлі Міністерства оборони РФ. Ще один із зенітних комплексів був помічений на офісній будівлі в Тетеринському провулку в Таганському районі.

Знімки ЗРПК «Панцир-С1», ймовірно, зроблені всього за 10 кілометрів від резиденції Путіна в Ново-Огарьові, опублікувало 20 січня видання «Сирена». Кадри датуються початком січня. Ще декілька систем ППО виявили приблизно за два кілометри від аеродрому Остаф’єво, який належить російському Міноборони.

На початку грудня минулого року військові аеродроми в Рязанській та Саратовській областях Росії були атаковані безпілотниками. Внаслідок цих атак загинули кілька російських військовослужбовців. Удари по аеродромах, з яких злітають російські військові літаки, що завдають ударів по цивільній інфраструктурі України, російське Міноборони назвало терактами. Також у відомстві заявили, що атаки вчинили українські безпілотники. Українська влада офіційно причетність до подій не підтверджувала.