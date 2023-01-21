Росіян психологічно готують до довгої війни – ISW про системи ППО в Москві

Можливе розміщення систем протиповітряної оборони у Москві не повʼязане із загрозою атаки з боку України. Очевидно, це гра на публіку, за допомогою якої Кремль готує росіян до затяжної війни. Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти інституту вважають, що Москва не вірить у будь-які удари. Системи ППО, швидше за все, були встановлені спеціально для публікації резонансних зображень, щоб попередити росіян про небезпеку, якою для них є війна з Україною.

У звіті також йдеться, що поширення повідомлень про ППО в Москві може демонструвати намір російської влади провести паралелі з «Великою вітчизняною війною», представивши Україну країною, яка несе реальну загрозу Росії – за аналогією з Німеччиною та Радянським Союзом.

Можливо, таким чином Кремль хоче збільшити кількість прихильників війни серед росіян та підготувати їх до продовження мобілізації, повідомляє ISW.

Водночас, за даними Bloomberg, встановлення систем ППО на дахах будівель у Москві може свідчити про те, що російська влада побоюється атак українських безпілотників. Співрозмовники агентства розповіли, що рішення про ППО було ухвалене після атак дронів на військові аеродроми під Рязанню та Саратовом.

Фото та відео зенітних ракетних комплексів, які російські військові встановили на дахах будинків у центрі Москви і неподалік резиденції Володимира Путіна в Ново-Огарьові під Москвою, а також поряд з аеропортом Остафʼєво, стали зʼявлятися в російських соцмережах кілька днів тому.

Одна із систем – «Панцир С-1» – була встановлена просто на вертолітному майданчику головної будівлі міністерства оборони Росії, але дату встановлення визначити не вдалося. Раніше на околицях Москви були поміченв нові системи протиповітряної оборони С-400.

Російська влада встановлення систем ППО не коментує. Представник Кремля Дмитро Пєсков переадресував запитання журналістів до оборонного відомства. У комітеті з оборони Державної думи фотографії та відео назвали фейками.