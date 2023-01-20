Російські війська, крім Донеччини, ведуть наступ на Запорізькому напрямку – Генштаб

Російські війська, крім наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається атакувати також на Запорізькому напрямку, повідомив увечері 20 січня Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник не відмовляється від своїх загарбницьких планів. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському напрямках веде оборону», – вказано у вечірньому зведенні.

За цим повідомленням, упродовж доби російські військові завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ, а також 12 авіаційних ударів. З реактивних систем залпового вогню російські сили завдали 29 ударів по Нікополю.

Українські військові відповідали атаками по районах зосередження особового складу та техніки, вказують у Генштабі ЗСУ.

«Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та три – по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження і склад боєприпасів окупантів», – вказано у вечірньому зведенні.

У Генеральному штабі ЗСУ не підтверджують повідомлення російської сторони про захоплення села Кліщіївка поблизу Бахмута. Раніше 20 січня таку інформацію оприлюднив російський Генштаб, а днем раніше, 19 січня, про це заявляв ватажок угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин.