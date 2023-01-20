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Ердоган повторив Зеленському пропозицію про посередництво між Москвою та Києвом

Президент Туреччини Реджеп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повторив пропозицію виступити посередником між Москвою та Києвом. Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило 20 січня управління комунікацій президентства Туреччини.

Під час телефонної розмови йшлося про ситуацію в російсько-українській війні, йдеться у повідомленні. Президент Ердоган також висловив співчуття у зв'язку з аварією гелікоптера, в якій загинуло керівництво МВС України.

Президент Ердоган наголосив, що його країна готова зробити потужний дипломатичний внесок у встановлення миру між Росією та Україною.

Під час нещодавньої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним Ердоган сказав йому, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та баченням «справедливого рішення».

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