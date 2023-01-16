Туреччина підтримає масштабні обміни полоненими між Україною та Росією – омбудсмен

Омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч повідомив 16 січня, що за посередництва Туреччини готуються масштабні обміни військовополоненими між Україною та Росією. За його словами, узгоджений триетапний план гуманітарних дій. З українського боку представлено список на обмін 800 полонених, з російського – список із 200 осіб.

Також Туреччина виступає з ініціативою створення гуманітарного коридору через Стамбул, який зможе використовуватися для вивезення поранених військових та мирних жителів, насамперед дітей, жінок та людей похилого віку. За повідомленням турецької служби CNN, питання про гуманітарний коридор президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорить із президентами Росії та України Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

11 січня в Туреччині відбулася зустріч уповноважених з прав людини України та Росії Дмитра Лубинця та Тетяни Москалькової. За підсумками зустрічі Москалькова написала у своєму твітері, що є домовленість про обмін 40 російських військовополонених. 14 січня агентство Reuters із посиланням на українських військових повідомило, що обмін скасовано з ініціативи російської сторони, проте Москалькова написала про нього як про такий, що вже відбулося.

Туреччина є членом НАТО та постачає зброю Україні. Також Туреччина виступає посередником між Україною та Росією, надаючи майданчик для переговорів і беручи участь у багатьох заходах, наприклад, у зерновій угоді.