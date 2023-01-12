Омбудсмен Лубінець про переговори з Москальковою: «прориву немає», але робота почалася

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що на переговорах з його російською колегою Тетяною Москальковою «прориву немає», але робота почалася.



«Вперше російська сторона поїхала з пропозиціями, які попередньо ми обговорювали. Прориву немає, але принаймні пішла технічна робота. Обмінюємося списками, інформацією. Щодо зниклих безвісти ми пропрацьовуємо окремо. Є вже випадки, де наші громадяни і герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими – 23 наших хлопці. Це величезний позитив», – сказав він в ефірі національного телемарафону, коментуючи проміжні результати переговорів з російською стороною.



За його словами, також обговорювалося питання цивільних, які фактично з 2014 року перебувають у полоні в РФ.



В нас є окремий список людей, які з 2014-го були взяті в полон РФ на території Донецької, Луганської області. Окремий список – бранці Кремля. Це 158 громадян України, більшість з яких це представники кримськотатарського народу», – розповів український омбудсмен.



Лубінець також повідомив, що, за різними даними, до 20 тисяч людей РФ затримала на території України з 24 лютого 2022 року.



«Цих громадян України РФ трактує як комбатанти, це колишні військові, це колишні правоохоронці, волонтери, проукраїнські активісти. Їхм масово РФ затримали на території Київської області, Сумської, Харківської і продовжує затримувати на тимчасово окупованих територіях. Це величезний спектр питань. РФ вперше погодилася прийняти списки і пропрацювати їх – (відповісти) де, хто перебуває. І різні варіанти їх повернення ми обговорювали», – повідомив він.



11 січня уповноважені з прав людини України та Росії Дмитро Лубінець і Тетяна Москалькова зустрілися в Туреччині. Вже відбулися три раунди переговорів.

У грудні Дмитро Лубінець повідомляв, що заради звільнення українських цивільних заручників Кремля формує ще один майданчик для переговорів.

За даними координаційного штабу України з питань поводження з військовополоненими, у 2022 році з російського полону вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців.