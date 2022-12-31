У 2022 році з полону звільнили понад 1500 українців – координаційний штаб

У 2022 році з російського полону вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців, повідомили в координаційному штабі України з питань поводження з військовополоненими.

«Загалом за цей рік під контролем президента України Володимира Зеленського у результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з російської неволі вдалося визволити 1596 осіб – військових та цивільних. У тому числі від початку повномасштабного вторгнення звільнено з полону 187 жінок», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

У координаційному штабі додають, що загалом від початку повномасштабного вторгнення було проведено 35 обмінів полоненими.

Сьогодні з російського полону вдалося повернути додому 140 українців.

Обміни військовополоненими Україна та Росія здійснюють регулярно. Один з найбільших обмінів провели у вересні. Тоді Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

Наприкінці жовтня у Міноборони повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося близько 30 обмінів.