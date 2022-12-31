Відзначатимуть свята вдома. Омбудсмен повідомив про звільнення з полону 140 українців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про звільнення з російського полону 140 українців.



«140 звільнених з російського полону українців відзначатимуть новорічно-різдвяні свята вдома. Повернення сталося сьогодні – 31 грудня. Серед звільнених – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, при чому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку. 82 – бійці ЗСУ, 15 – з ТРо, 22 – з НГУ, 11 – з ВМС та 10 – з ДПСУ », – написав він в телеграмі.



За його даними, сьогодні додому повертаються 132 чоловіка та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдатів.

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Обміни військовополоненими Україна та Росія здійснюють регулярно. Один з найбільших обмінів провели у вересні. Тоді Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна під час обмінів військовополоненими змогла повернути додому 1 319 людей. Наприкінці жовтня у Міноборони повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося близько 30 обмінів.