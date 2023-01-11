Омбудсмени України та Росії зустрілися на полях конференції в Анкарі

Уповноважені з прав людини України та Росії Дмитро Лубінець і Тетяна Москалькова зустрілися в Туреччині. Розмова відбулася на полях міжнародної конференції «Майбутнє прав людини в 21-му столітті», яка відбувається в Анкарі.

За підсумками діалогу Москалькова в телеграмі написала, що обговорила з українським омбудсменом питання надання гуманітарної допомоги громадянам двох країн. Інші деталі не наводяться.

Лубінець повідомив, що сторонам вдалося обговорити широкий спектр гуманітарних проблем та питань, повʼязаних із наданням правозахисної допомоги росіянам та українцям.

Український омбудсмен також зазначив, що вдалося обмінятися конкретними пропозиціями, але подробиць він не розкрив. «Продовжуємо працювати заради допомоги кожному українцю», – йдеться в телеграмі уповноваженого з прав людини України.

Раніше Лубінець повідомляв, що основною темою обговорення стане повернення на батьківщину військовослужбовців та цивільних осіб. Москалькова наприкінці минулого року говорила, що серед іншого хотіла б обговорити питання осіб, притягнутих українською стороною до відповідальності за проросійські погляди.