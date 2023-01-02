Омбудсмен Лубінець анонсує зустріч з Москальковою – обговорюватимуть звільнення цивільних

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець анонсує зустріч з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.



«РФ хоче окремий майданчик щодо цивільних. Цього місяця у нас буде зустріч з Москальковою, під час якої окремо будемо проговорювати питання звільнення цивільних. Там безліч з нашого боку пропрацьованих варіантів, але ми не знаємо, чи погодиться на це РФ», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Лубінець зауважив, що, згідно з міжнародним правом, щодо цивільних не можна використовувати термін «обмін», оскільки це виключно для військовополонених.

«Що стосується цивільних РФ, як і будь-яка інша держава, не має права затримувати. Або вона висуває звинувачення (проходить процедура судового розгляду, потім вмикаються окремі варіанти повернення громадян України в Україну). З іншого боку ми вимагаємо РФ відпустила цивільних», – додав омбудсмен.

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У грудні Дмитро Лубінець повідомляв, що заради звільнення українських цивільних заручників Кремля формує ще один майданчик для переговорів.

За даними координаційного штабу України з питань поводження з військовополоненими, у 2022 році з російського полону вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців.