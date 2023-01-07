Омбудсмен відреагував на розпуск місії ООН щодо теракту в Оленівці

Розпуск місії щодо встановлення фактів теракту в Оленівці, під час якого загинули десятки українських військових, є черговою демонстрацією посередницько-нейтральної позиції ООН, зазначив уповноважний Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

«Ще раз, на мій погляд, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони, яка і зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію. Тому, на мій погляд, якщо схвалене таке рішення, то яку роботу зробіть», – наголосив Лубінець.

Він зазначив, що якщо ООН не отримала гарантій безпеки для допуску міжнародних експертів до Оленівки, то «організації необхідно прямо сказати: Росія нас не допустила, ми її засуджуємо».

5 січня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш вирішив розформувати місію зі встановлення фактів обстрілу СІЗО в Оленівці (на підконтрольній Росії території Донецької області) через неможливість доставити експертів до місця події.

У ніч на 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому РФ селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримувала Росія.

Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили (зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну). За даними генерального прокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя. Водночас у Міноборони Росії заявили, що по тюрмі ракетами HIMARS, нібито, вдарили українські військові.

Наразі РФ продовжує утримувати у виправній колонії у селищі Оленівка на Донеччині українських військовополонених.

Українська влада неодноразово закликала Міжнародний комітет Червоного хреста відправити туди гуманітарну місію. В ОП наголошують: якщо МКЧХ не виконуватиме свої функції, то українська сторона порушуватиме питання про розпуск організації.

У самому Міжнародному комітеті Червоного хреста кажуть, що готові направити представників в Оленівку, але їх не допускають.