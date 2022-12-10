Омбудсмен розповів, скільки українців Росія продовжує утримувати в Оленівці

Росія продовжує утримувати у виправнії колонії у селищі Оленівка на Донеччині 150 громадян України. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, серед цих полонених є не лише військові, але і цивільні українці.

Загалом, як зазначив омбудсмен, в української влади наразі немає додаткової інформації (окрім раніше озвученої) щодо вибуху у одному із бараків виправної колонії в Оленівці, внаслідок якого загинули 50 українських військовополонених.

«Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять Оленівку», – підсумував він.

У ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії в окупованому РФ селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримувала Росія.

Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили (зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну). За даними генерального прокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя. Водночас у Міноборони Росії заявили, що по тюрмі ракетами HIMARS, нібито, вдарили українські військові.

Наразі РФ продовжує утримувати у виправній колонії у селищі Оленівка на Донеччині українських військовополонених.

Українська влада неодноразово закликала Міжнародний комітет Червоного хреста відправити туди гуманітарну місію. В ОП наголошують: якщо МКЧХ не виконуватиме свої функції, то українська сторона порушуватиме питання про розпуск організації.

У самому Міжнародному комітеті Червоного хреста кажуть, що готові направити представників в Оленівку, але їх не допускають.