Омбудсмен Лубінець: зустріч з Москальковою відбудеться за кілька днів у Туреччині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що зустріч з його російською колегою Тетяною Москальковою відбудеться за кілька днів у Туреччині.



«Вона відбудеться за декілька днів у Туреччині. Головне питання, яке будемо обговорювати, – це повернення додому наших героїв та героїнь. Окремо будемо порушувати питання щодо повернення цивільних заручників, яких РФ масово затримала на ТОТ і не відпускає додому. Плани амбітні. Адже ми не знаємо, як себе буде вести російська сторона», – написав він у телеграмі.

Однак Лубінець каже, що попередньо є «позитивні сигнали, що вони готові це питання розглядати».

Дмитро Лубінець раніше повідомляв про майбутню зустріч з Москальковою, у ході якої, за його словами, мають обговорити питання звільнення цивільних.

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У грудні Дмитро Лубінець повідомляв, що заради звільнення українських цивільних заручників Кремля формує ще один майданчик для переговорів.

За даними координаційного штабу України з питань поводження з військовополоненими, у 2022 році з російського полону вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців.