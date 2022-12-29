Посол розповів, скільки українських біженців залишається у Туреччині

Після 24 лютого до Туреччини заїхали близько 420 тисяч українців, однак зараз більшість із них або повернулися додому, або виїхали в інші країни, повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода посол України в Туреччині Василь Боднар.

«Це насамперед пов’язано з умовами проживання. Оскільки в Туреччині не було такої змоги, як в багатьох європейських країнах, надавати фінансову підтримку... Зараз (залишається – ред.) 48 тисяч з чимось, тобто до 50 тисяч. Плюс ми маємо 35 тисяч громади», – пояснив він.

Щодо росіян, які приїхали до Туреччини після 24 лютого, тікаючи від мобілізації та санкцій, то, за інформацією українського посла, їх «у десятки разів більше».

«За наявними даними, до Туреччини з 24 лютого втекло приблизно 780 тисяч громадян. Більшість з них оселилися на півдні, що спровокувало, звичайно, підняття цін. Втричі піднялися ціни на оренду і купівлю житла... Є також інформація про те, що відкривається російський бізнес, який також намагається працювати як на місці, так і зі спробою допомагати Росії. Ми, звичайно, все це моніторимо. І в координації з турецькою стороною не дозволяємо їм обходити санкції», – розповів посол України у Туреччині.

14 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну за кордон виїхали майже вісім мільйонів українців, що, за його словами, становить 20% від фактичного населення країни.

За даними ООН, 5 650 272 українських біженці станом на липень проживають по всій Європі. Майже 8,8 мільйона людей виїхали з України, але майже 3,3 мільйона повернулися з моменту російського вторгнення 24 лютого. Більшість біженців – жінки та діти, позаяк українська влада заборонила військовозобов’язаним чоловікам залишати країну.