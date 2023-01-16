Ердоган і Путін поговорили телефоном про Україну

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вчергове озвучив свою пропозицію щодо посередництва задля припинення війни в Україні під час телефонної розмови в понеділок з президентом Росії Володимиром Путіним, передає агенція Reuters із посиланням на офіс Ердогана.

«Під час розмови президент Ердоган повторив, що Туреччина готова взяти на себе завдання сприяти та бути посередником у встановленні міцного миру між Росією та Україною», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що лідери двох країн також обговорили експорт російського зерна та аміаку через Чорне море.

Пресслужба Кремля повідомляє, що в перебігу бесіди обговорювався можливий обмін полоненими між Україною та Росією – насамперед пораненими. У Москві підтвердили, що йшлося також про вивезення «українського зерна з чорноморських портів та розблокування поставок продовольства та добрив із Росії».

Ердоган вже не вперше пробує використати свої прихильні із РФ відносини, які він також демонструє і щодо Києва, аби спробувати стати посередником у вирішенні війни РФ проти України.

Наприкінці минулого року президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».