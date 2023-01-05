Після заклику Ердогана у Кремлі заявили про готовність до «діалогу», але «з врахуванням нових реалій»

Після розмови президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та російського президента Володимира Путіна у Кремлі заявили про готовність до «серйозного діалогу», але за «врахування нових територіальних реалій».



«У контексті нещодавно озвученої Реджепом Тайїпом Ердоганом готовності до турецького посередництва з метою політичного регулювання конфлікту Володимир Путін підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу – за умови виконання київською владою відомих і неодноразово озвучених вимог і врахування нових територіальних реалій», – йдеться у повідомленні пресслужби російського президента.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент Туреччини закликав Кремль до перемир’я у повномасштабній війні проти України.

«Ердоган сказав, що заклики до миру та переговорів повинні підкріплюватися одностороннім припиненням вогню та візією чесного рішення», – йдеться в заяві пресслужби Ердогана, яку цитує агентство Reuters.

Раніше під час виступу на безпековому форумі в Галіфаксі президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія шукає можливості домогтися «короткого перемир’я» задля того, аби відновити сили, тому таким шляхом війна не завершиться.

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На початку жовтня президент підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».