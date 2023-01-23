«Це просто смішно»: Ігнат про системи ППО на дахах у Москві та біля резиденцій Путіна

Розміщення систем ППО на дахах будівель у Москві та біля резиденцій президента Росії Володимира Путіна розраховані на росіян, а не для захисту від атак з боку України. Таку думку в ефірі Радіо Донбас.Реалії висловив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він підтвердив, що інформація про появу систем ППО на будівлях у Росії відповідає дійсності. Але, за словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, такі кроки практичного сенсу не мають. Перш за все, бо «Панцир С-1» – саме вони були ідентифіковані у частині випадків – призначені для стрільби вгору.

«Таку важку техніку виставляти на висотки – це просто смішно, по-перше. По-друге, вони мають розуміти, що крилаті ракети можуть між будинками літати чи якісь безпілотники тощо. Сумнівне таке рішення, якщо чесно. Вони б ще туди танки поставили для краси гри, якісь Т-34, зніті зі зберігання», – сказав Ігнат, додавши, що і дальність цього комплексу не дуже велика.

Він зауважив, що є практика розміщення систем ППО на урядових будівлях. Але вони мають бути призначені саме для такої цілі.

«Беремо ті ж Сполучені Штати: є такі модульні установки, це або спарені зенітні гармати, або така шестиствольна скорострільна гармата, яка снарядами стріляє та перехоплює... Тобто працює в автоматичному режимі – вмикається установка, і все, що в радіусі досяжності її радару та гармати, вона знищуватиме», – розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ.

«Ось такі модульні гармати є, є чимало їх у світі. І нам би теж стали в нагоді такі системи. Але у Росії їх немає, тому рішення просте – взяти весь «Панцир» і «зарядити» його на 20 поверх», – додав він.

Тому, на думку Ігната, влада РФ могла так демонстративно розмістити системи ППО не у зв’язку з загрозою атаки з боку ЗСУ – а для свого ж населення.

«Це демонстрація своєму, знову ж таки, населенню, зокрема, така собі ІПСОшна операція (інформаційно-психологічна операція – ред.), можливо, щоб показати, що є загроза нашій країні, тому треба нам усім зібратися, мобілізуватися і так далі», – вважає речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він нагадав, що Росія зазнає великих втрат, зокрема, на сході України, і їй потрібно провести додаткову мобілізацію.

«Вже є й заява їхнього військового злочинного керівництва про те, що вони хочуть збільшити армію, чисельність збройних сил. Для цього будуть потрібні ресурси, для цього потрібні будуть людські ресурси. І ось ця істерія «батьківщина-мати кличе», очевидно, й надалі в наративах російської пропаганди триватиме», – сказав Ігнат.

Фото та відео зенітних ракетних комплексів, які російські військові встановили на дахах будинків у Москві та біля резиденцій Володимира Путіна, почали з'являтися в російських соцмережах минулого тижня. Наразі відомо, зокрема, про такі:

система ППО, визначена як «Панцир С-1», була встановлена просто на вертолітному майданчику головної будівлі Міністерства оборони РФ, але дату встановлення визначити не вдалося;

у селі Ящерове в Новгородській області РФ, за 6 кілометрів від валдайської резиденції Путіна, встановили, ймовірно, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1»;

знімки ЗРПК «Панцир-С1», ймовірно, зроблені всього за 10 кілометрів від резиденції Путіна в Ново-Огарьові;

ще декілька систем ППО виявили приблизно за 2 кілометри від аеродрому Остаф’єво, який належить російському Міноборони.

Російська влада встановлення систем ППО не коментує. Представник Кремля Дмитро Пєсков переадресував запитання журналістів до оборонного відомства. У комітеті з оборони Державної думи фотографії та відео назвали фейками.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що можливе розміщення систем ППО у Москві не повʼязане із загрозою атаки з боку України – це може бути грою на публіку, за допомогою якої Кремль готує росіян до затяжної війни.

Водночас, за даними Bloomberg, встановлення систем ППО на дахах будівель у Москві може свідчити про те, що російська влада побоюється атак українських безпілотників. Співрозмовники агентства розповіли, що рішення про ППО було ухвалене після атак дронів на військові аеродроми під Рязанню та Саратовом.

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