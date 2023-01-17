Шойгу оголосив про збільшення кількості війська РФ

Чисельність російських військ має бути збільшена до півтора мільйона людей протягом трьох років, заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді з реформування армії.

За останніми даними, чисельність російських військ складає близько мільйона людей. Ще близько двох мільйонів перебувають у резерві.

У рамках реформи Міноборони планує створити армійський корпус у Карелії, а також «два нові міжвидові стратегічні територіальні об’єднання збройних сил – Московський та Ленінградський військові округи». Крім того, зокрема, буде сформовано три мотострілкові дивізії у складі Сухопутних військ та дві десантно-штурмові дивізії у Повітряно-десантних військах.

У повідомленні російського оборонного відомства також наголошується, що особливу увагу необхідно приділити комплектуванню військ військовослужбовцями за контрактом.

Про необхідність провести реформу армії та збільшити чисельність військ до півтора мільйона людей Шойгу заявив наприкінці грудня минулого року. Тоді він уточнив, що близько 700 тисяч військовослужбовців будуть контрактники.

Наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував про завершення мобілізації. Після цього президент Володимир Путін оголосив про закінчення призову, але відповідного указу не підписав. За підрахунками журналістів, на війну з Україною могли призвати більше, ніж заявлена кількість у 300 тисяч резервістів.