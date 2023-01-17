У Міноборони РФ заявили про поїздку Шойгу в зону «спецоперації»

Міністерство оборони Росії заявило, що його очільник Сергій Шойгу проінспектував штаб угруповання російських військ «Схід» у зоні проведення «спеціальної військової операції» (так російська влада називає війну РФ в Україні).

Як повідомила пресслужба міністерства у телеграм-каналі, на командному пункті Шойгу заслухав доповіді командувача угрупованням генерал-лейтенанта Рустама Мурадова та командувачів об’єднаннями і з’єднаннями. Крім того, за повідомленням, російський міністр звернув «особливу увагу» на організацію забезпечення військових, організацію робіт зі зведення укріплень і безпечне розміщення російських військових у польових умовах.

Незалежного підтвердження даних російського Міноборони немає.

Попередні візити Шойгу до зони «спецоперації», за даними російського оборонного відомства, були у грудні: 18 грудня міністр оборони Росії відвідав місця дислокації російських військ в окупованих районах України. Він облетів на вертольоті передові позиції та заслухав доповіді командувачів. Де саме побував Шойгу, у військовому відомстві не уточнили. Активісти, проаналізувавши опубліковане відео, дійшли висновку, що Шойгу був за 80 кілометрів від фронту.

Наприкінці грудня, як заявляло Міністерство оборони РФ, Шойгу також приїжджав на передову.

16 грудня повідомлялося про відвідання президентом Росії Володимиром Путіним об’єднаного штабу родів військ, які беруть участь у бойових діях на території України.

Проте, як встановило видання «Агентство», відео візиту знімалося у штабі Південного військового округу в російському Ростові-на-Дону. Там же на початку листопада знімали Шойгу, коли, за повідомленням Міноборони, він проінспектував командний пункт об’єднаного угруповання російських військ, які виконують завдання «спеціальної військової операції» в Україні.

Однозначно визначити, де був Путін, неможливо. Зазвичай, коли російська влада говорить про «зону спецоперації», мається на увазі територія України, за винятком окупованого Криму.

Від 24 лютого – початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну – офіційно Путін ще жодного разу не відвідував зону бойових дій.