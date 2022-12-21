Відео з Путіним «із зони СВО» було зняте в Ростові-на-Дону – «Агентство»

Відео відвідування 16 грудня президентом Росії Володимиром Путіним «об’єднаного штабу родів військ, задіяних у спеціальній військовій операції» (так у Росії називають війну), знімалося в штабі Південного військового округу в російському Ростові-на-Дону. Такого висновку дійшло видання «Агентство», зіставивши інтер’єри штабу на відео з Путіним і на фотографіях з більш ранніх заходів у цьому приміщенні.

Там же на початку листопада знімали і міністра оборони Росії Сергія Шойгу, коли, за повідомленням Міноборони РФ, він «проінспектував командний пункт Об’єднаного угруповання російських військ, які виконують завдання «спеціальної військової операції» в Україні.

Раніше Кремль повідомив, що весь день 16 грудня Путін провів в об’єднаному штабі родів військ, які беруть участь у бойових діях на території України. На фотографіях та відео разом із Путіним знято голову Міноборони Росії Сергія Шойгу, начальника Генштабу Валерія Герасимова та командувача об’єднаного угруповання військ у війні з Україною Сергія Суровікіна. Де саме Путін зустрічався із військовими, Кремль не повідомив.

20 грудня депутат Держдуми РФ від «Єдиної Росії», генерал-лейтенант у відставці Андрій Гурульов заявив, що Путін «був у зоні спеціальної військової операції».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков так прокоментував слова депутата «Російській газеті»: «Якщо він [Гурульов] має на увазі штаб, де він [Путін] був у п’ятницю, то так». Інших пояснень Пєсков не дав. Пізніше «Російська газета» опублікувала новину з коментарем Пєскова під заголовком «У Кремлі підтвердили поїздку Путіна до зони СВО (спеціальної військової операції – ред.)».

Це повідомлення з’явилося через кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський побував із неоголошеним візитом у Бахмуті Донецької області, за який уже кілька тижнів йдуть запеклі бої.

Однозначно визначити, де був Путін, неможливо. Зазвичай, коли російська влада говорить про «зону спецоперації», мається на увазі територія України, за винятком окупованого Криму.

Офіційно Путін ще ніколи не відвідував зону бойових дій.